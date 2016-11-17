Парламент Канади сьогодні має ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Україною

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Угоду про вільну торгівлю між Канадою та Україною була підписано 11 липня минулого року під час візиту Джастіна Трюдо до Києва

Сьогодні федеральний парламент Канади голосуватиме за ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Україною у третьому й остаточному читанні.

Про це з посиланням на секретаріат парламенту повідомляє «Укрінформ».

Якщо більшість депутатів підтримають угоду, то її передадуть до верхньої палати парламенту – сенату, а після цього – на підпис генерал-губернатора, що є фінальним етапом на шляху набранням документом юридичної сили.

З огляду на те, що цей законопроект у другому читанні підтримало значно більше канадських народних обранців, ніж було мінімально необхідно для направлення його на третє читання, нестачі голосів сьогодні не має бути.

Нагадаємо: угоду про вільну торгівлю між Канадою та Україною була підписано 11 липня минулого року під час візиту Джастіна Трюдо до Києва. Із набранням нею чинності, що стане можливим після завершення процедури ратифікації парламентами обох країн, Канада негайно скасує мита на 99,9% українського імпорту.

У свою чергу Україна теж одразу скасує 86% мит на імпорт з Канади, впродовж 7 років привівши митну політику у паритет.