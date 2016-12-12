Парламент Литви оголосив Росію головною загрозою
- Сьогодні, 16:36
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У документі також ідеться про те, що Росія та Білорусь є небезпечними країнами у сфері розвитку ядерної енергетики
Сейм Литви затвердив оновлену стратегію національної безпеки, згідно з якою Росія посідає перше місце в списку з 14 загроз національній безпеці.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Литовські депутати підтримали документ одностайно. Окрім конвенціональної воєнної загрози, яку становить «підготовка та воля Російської Федерації до використання військової сили в досягненні своїх цілей», у Литві вважають загрозою замасковані військові та розвідувальні засоби, що використовують зарубіжні держави для впливу на політичну та соціально-економічну стабільність Литви.
На третьому місці у списку загроз – діяльність третіх країн щодо послаблення євроатлантичної безпекової єдності.
Крім того, в стратегії згадано про інформаційні та кібернетичні загрози. В документі також ідеться про те, що Росія та Білорусь є небезпечними країнами в сфері розвитку ядерної енергетики поблизу кордонів Литви. Серед інших загроз – нестабільність у регіоні та світі, тероризм, екстремізм, радикалізація, демографічна криза, організована злочинність, корупція.