Парламент Литви оголосив Росію головною загрозою

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Парламент Литви

У документі також ідеться про те, що Росія та Білорусь є небезпечними країнами у сфері розвитку ядерної енергетики

Сейм Литви затвердив оновлену стратегію національної безпеки, згідно з якою Росія посідає перше місце в списку з 14 загроз національній безпеці.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Литовські депутати підтримали документ одностайно. Окрім конвенціональної воєнної загрози, яку становить «підготовка та воля Російської Федерації до використання військової сили в досягненні своїх цілей», у Литві вважають загрозою замасковані військові та розвідувальні засоби, що використовують зарубіжні держави для впливу на політичну та соціально-економічну стабільність Литви.

На третьому місці у списку загроз – діяльність третіх країн щодо послаблення євроатлантичної безпекової єдності.

Крім того, в стратегії згадано про інформаційні та кібернетичні загрози. В документі також ідеться про те, що Росія та Білорусь є небезпечними країнами в сфері розвитку ядерної енергетики поблизу кордонів Литви. Серед інших загроз – нестабільність у регіоні та світі, тероризм, екстремізм, радикалізація, демографічна криза, організована злочинність, корупція.