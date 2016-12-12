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    Парламент Литви оголосив Росію головною загрозою

    • Сьогодні, 16:36
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    Парламент Литви
    Парламент Литви

    У документі також ідеться про те, що Росія та Білорусь є небезпечними країнами у сфері розвитку ядерної енергетики

    Сейм Литви затвердив оновлену стратегію національної безпеки, згідно з якою Росія посідає перше місце в списку з 14 загроз національній безпеці.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

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    Литовські депутати підтримали документ одностайно. Окрім конвенціональної воєнної загрози, яку становить «підготовка та воля Російської Федерації до використання військової сили в досягненні своїх цілей», у Литві вважають загрозою замасковані військові та розвідувальні засоби, що використовують зарубіжні держави для впливу на політичну та соціально-економічну стабільність Литви. 

    На третьому місці у списку загроз – діяльність третіх країн щодо послаблення євроатлантичної безпекової єдності.

    Крім того, в стратегії згадано про інформаційні та кібернетичні загрози. В документі також ідеться про те, що Росія та Білорусь є небезпечними країнами в сфері розвитку ядерної енергетики поблизу кордонів Литви. Серед інших загроз – нестабільність у регіоні та світі, тероризм, екстремізм, радикалізація, демографічна криза, організована злочинність, корупція.

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