Парламент Македонії захопили протестувальники

Протестні акції під парламентом Македонії призвели до штурму і сутичок із поліцією

Прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі у четвер, 27 квітня, після штурму вторглися до будівлі парламенту балканської республіки та атакували представників опозиційних сил.

Останні намагалися припинити багатомісячне блокування виборів нового спікера, повідомляє інформаційна агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

Напади протестувальників на поліцію та депутатів почалися після того, як соціал-демократи та партії, які представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері. Повідомляється також, що лідер соціал-демократів Зоран Заєв був поранений в атаці.

In front of the assembly building right now:#Skopje #Macedonia #Coup pic.twitter.com/qq3Cbjx66O