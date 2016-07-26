Парламент Македонії захопили протестувальники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протестні акції під парламентом Македонії призвели до штурму і сутичок із поліцією

Прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі у четвер, 27 квітня, після штурму вторглися до будівлі парламенту балканської республіки та атакували представників опозиційних сил.

Останні намагалися припинити багатомісячне блокування виборів нового спікера, повідомляє інформаційна агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

Напади протестувальників на поліцію та депутатів почалися після того, як соціал-демократи та партії, які представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері. Повідомляється також, що лідер соціал-демократів Зоран Заєв був поранений в атаці.

Параліч влади в Македонії триває з грудня минулого року. Правляча консервативна партія та соціал-демократи не можуть домовитися щодо вимог етнічних меншин стосовно албанської як другої офіційної мови, зазначає агентство новин AP. Політична сила Груєвскі виграла вибори взимку, проте не змогла відновити коаліцію та призначити уряд.

Джерело: DW