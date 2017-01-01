Парламент Шотландії проголосував проти запуску Brexit

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Першого лютого законопроект про запуск Brexit у другому читанні схвалила палата громад британського парламенту

Шотландський парламент у вівторок проголосував проти запуску процедури виходу Великобританії з ЄС, підтвердивши, що Шотландія залишається проєвропейським регіоном.

Голосування не буде мати ніяких наслідків, тому що Верховний суд нещодавно постановив, що для задіяння 50-ї статті Лісабонського договору британському уряду потрібно лише схвалення британським парламентом відповідного законопроекту, а згоди регіональних парламентів не потрібно.

Тим не менш, перший міністр Шотландії (регіону, де більшість на референдумі 23 червня проголосували проти Brexit) Нікола Стерджен, незадоволена рішенням вищої судової інстанції, відразу заявила, що шотландський парламент все одно розгляне питання про запуск Brexit.

Першого лютого законопроект про запуск Brexit у другому читанні схвалила палата громад британського парламенту. Підсумкове голосування нижньої палати парламенту пройде восьмого лютого, після чого законопроект передадуть на розгляд палати лордів, яка винесе своє рішення вже після парламентських канікул.