Парламент Туреччини схвалив проект поправок до конституції, які розширюють повноваження президента

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Навесні наступного року в Туреччині планується провести референдум за прийняття даних поправок.

Комісія турецького парламенту схвалила проект поправок до конституції країни, які розширюють повноваження турецького президента. Про це повідомляє Anadolu.

За даними агентства, конституційна комісія парламенту прийняла законопроект про поправки до конституції Туреччини, який підписали 316 депутатів від правлячої «Партії справедливості і розвитку».

Обговорення законопроекту почалися 20 грудня і проводилися дев'ять днів. Як підкреслює агентство, в останній день комісія витратила на обговорення близько 17 годин.

Як зазначає Reuters, навесні наступного року в Туреччині планується провести референдум за прийняття даних поправок.

Раніше повідомлялося, що в парламент Туреччини внесений проект змін до конституції.