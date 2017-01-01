Парламент Угорщини з другої спроби переобрав Адера президентом

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За конституцією Угорщини, глава держави обирається таємним голосуванням депутатів парламенту

Парламент Угорщини у другому турі голосування переобрав чинного главу держави Яноша Адера на наступний п’ятирічний термін, передає HVG.hu.

У виборах на найвищу державну посаду брали участь два претенденти: чинний президент Янош Адер, кандидат від правлячої партії «ФІДЕС – Угорський громадянський союз», та колишній омбудсмен і правознавець Ласло Майтеньї, кандидат від лівої опозицї.

Як зазначив спікер Державних зборів (парламенту Угорщини. – Ред.) Ласло Кевер, в голосуванні взяло участь 170 з 199 депутатів. За Адера проголосував 131 парламентарій, тоді як за Майтеньї – 39.

За конституцією Угорщини, глава держави обирається таємним голосуванням депутатів парламенту. Якщо жоден з кандидатів у першому турі не набирає дві третини голосів, призначається повторне голосування, за підсумками якого для обрання достатньо набрати просту більшість голосів.

Нагадаємо, що Адер займає пост глави держави з 2012 року. За словами голови парламенту Кевера, другий термін правління президента Адера розпочнеться 10 травня 2017 року.

Як повідомлялося, у першому турі Адеру забракло всього двох голосів для перемоги.