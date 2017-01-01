Парламент Великобританії проголосував за дострокові вибори
- Сьогодні, 17:34
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Фото: Уніан
Тереза Мей
Лише 13 депутатів були проти
Сьогодні парламентарі Великої Британії прийняли законопроект про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів 8 червня, передає Financial Times.
Члени палати громад віддали 522 голоси на користь законопроекту, тринадцять депутатів проголосували проти.
Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів.