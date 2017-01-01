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    Парламент Великобританії проголосував за дострокові вибори

    • Сьогодні, 17:34
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    Тереза Мей
    Фото: Уніан
    Тереза Мей

    Лише 13 депутатів були проти

    Сьогодні парламентарі Великої Британії прийняли законопроект про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів 8 червня, передає Financial Times.

    Члени палати громад віддали 522 голоси на користь законопроекту, тринадцять депутатів проголосували проти.

    Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів.

    вибори Великобританія Тереза Мей
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