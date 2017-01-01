Парламент Великобританії ухвалив аналог «закону Магнітського»

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Палата громад британського парламенту

Тепер законопроект має отримати схвалення палати лордів

Палата громад британського парламенту прийняла законопроект, який багато в чому схожий з американським «актом Магнітського». Новий британський закон дозволить вилучати нерухомість і заморожувати активи іноземних чиновників, викритих у порушеннях прав людини. Про це повідомляє ВВС.

Законопроект розширює поняття протизаконних дій, яке вже зараз діє в британському законодавстві та використовується в якості підстави для вилучення майна у викритих в такій поведінці людей і арешту їх активів.

Автори законопроекту запропонували віднести до протизаконної поведінки чиновників їх участь в тортурах і інших порушеннях прав людини. Заступник міністра внутрішніх справ Бен Уоллес на дебатах зазначив, що під дію закону потраплять недобросовісні чиновники з усього світу.

В результаті законопроект був прийнятий одноголосно. Тепер його відправлять в палату лордів, де, як очікується, він так само легко пройде голосування. Після цього він набуде статусу закону.

Засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер, який тривалий час виступав за прийняття такого закону, назвав підсумки голосування справжнім тріумфом. Він вважає, що закон після ухвалення вселить страх в серця недбайливих чиновників в Росії «та інших автократичних країнах».

Він також стверджує, що в разі успішного прийняття законопроекту Великобританія стане третьою після США і Естонії і другий в Європі країною, яка прийняла закон, що дозволяє залучати до відповідальності людей, причетних до смерті Сергія Магнітського.

Як відомо, після смерті Магнітського, що викликала широкий міжнародний резонанс, в США був ініційований законопроект, що дозволяє заморожувати активи людей, причетних до його смерті та інших порушень прав людини, і відмовляти їм в американській візі.