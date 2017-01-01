Парламент Венесуели оголосив про відставку Мадуро

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Раніше Верховний суд Венесуели ухвалив, що парламент країни «не має повноважень», щоб відправити президента у відставку

Парламент Венесуели прийняв постанову про те, що президент країни Ніколас Мадуро «залишив свій пост». Про це повідомляє El Tiempo.

Парламент звинуватив Мадуро в тому, що він допустив економічну кризу в країні. За те, щоб глава держави залишив свій пост, виступили 106 парламентаріїв, ще троє утрималися. Крім того, вони закликали призначити дату нових президентських виборів в країні.

Згідно зі статтею 233 Конституції Венесуели, парламент країни, або Національна асамблея, має право визнати відмову від посади президента країни. Проте раніше Верховний суд Венесуели ухвалив, що парламент країни «не має повноважень», щоб відправити президента у відставку.