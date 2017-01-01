Парламент змінив пільги для родин загиблих ветеранів війни

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За документ проголосувало 269 депутатів

Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №5713 «Про внесення зміни до статті 15 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї». За документ проголосувало 269 народних депутатів.

Серед пільг: 50% знижка на плату за користування житлом та на вартість палива, безплатне одержання ліків.

Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні може розглянути відставку Білоуса.