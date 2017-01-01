Депутати хочуть скасувати голосування за закон про ринок електроенергії

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Електроенергія

Проект постанови зареєстрували в Раді

Голова Верховної Ради Андрій Парубій не зможе передати на підпис президенту законопроект про ринок електроенергії, оскільки у парламенті зареєстрували проект постанови щодо скасування результатів голосування за цей проект закону. Про це журналістам повідомив народний депутат України Сергій Власенко.

«Щойно депутати фракції «Батьківщина» зареєстрували проект постанови щодо скасування результатів голосування за закон про ринок електроенергії, а відтак, згідно з регламентом, Андрій Парубій не має права підписувати цей законопроект і передавати його на підпис президенту до того, як на сесії буде розглянуто нашу постанову. Оскільки, як заявила перший віце-прем’єр, закриваючи сесійне засідання сьогодні, наступне засідання відбудеться аж за місяць, то весь цей місяць Андрій Парубій не має права і повноважень підписувати цей законопроект і передавати його Порошенку на підпис», – сказав Власенко.

Він пояснив, що, на думку депутатів фракції, цей законопроект обмежує можливість громадян отримувати дешеву електроенергію, натомість збільшує можливість підприємств таку електроенергію отримувати.

Як повідомляв «Главком», 13 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про ринок електроенергії.

Джерело: УНН