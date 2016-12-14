Парламентські партії треба позбавити державного фінансування – Скоцик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Скоцик

На думку політика, цей парламент не відображає інтересів народу України

Поточне скликання парламентських партій потрібно позбавити державного фінансування, щонайменше у поточному скликанні. Таку заяву озвучив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик, коментуючи рішення Національної агенції із запобігання корупції розподілити понад 396 млн гривень бюджетних коштів на статутну діяльність парламентських політичних партій.

«Сьогоднішній склад парламенту систематично порушує законодавство. Зокрема, усі політичні сили, яким дали фінансування, мають у своїх лавах кнопкодавів і прогульників. Український народ не повинен платити тим, хто постійно порушує закон», – зазначив Віталій Скоцик.

Лідер Аграрної партії також наголосив на тому, що отримувати державне фінансування мав би наступний склад парламенту.

«Цей парламент не відображає інтересів народу України. Зокрема фракція, яка отримала найбільше коштів, має сьогодні один з найнижчих рейтингів. Крім того, щоб дійсно запобігати корупції, потрібно, щоб усі покращення, які стосуються забезпечення діяльності партій і депутатів, зокрема їхнього матеріального стану, стосувалися наступного скликання. Тоді не буде прямого інтересу «вибивати» гроші під себе. Така практика заведена у більшості цивілізованих країн», – сказав Віталій Скоцик.

Політик зауважив, що з державного бюджету має фінансуватися виключно професійна політика.

«Загалом, якщо говорити про систему, то держава не повинна фінансувати офіційних міліонерів. Таких політиків є дві категорії. Одна – це бізнес, який прийшов у владу для лобізму. Друга – це ті, хто не може пояснити, звідки його задекларовані статки. Обидві категорії не мають права отримувати державне фінансування зараз. Вони залежні особи. Тож фінансування партій має набути чинності тоді, коли НАБУ перевірить людей на конфлікт інтересів, з’ясує, чи немає корупції у депутатських зв’язках, особливо у тих, які не можуть пояснити походження своїх статків», – резюмував Віталій Скоцик.