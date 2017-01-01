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    Парламентські вибори у Нідерландах: явка вища, ніж зазвичай

    • Сьогодні, 15:41
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    За даними компанії Gemeente Rotterdam, станом на 13:15 явка виборців по всій країні становила 29,1%

    Явка людей на парламентських виборах у Нідерландах станом на середину дня вища, ніж це було на попередніх виборах, і становить більше 29%, передає Netherlands Times.

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    Згідно з результатами опитування, проведеного компанією Ipsos, до 10:30 ранку за місцевим часом віддали свої голоси 15% виборців. Водночас на виборах у 2012 році проголосувало 13%.

    Дослідження Ipsos ґрунтується на даних із 43 виборчих дільниць по всій території Нідерландів.

    Повідомляється, що на 10-ту годину ранку виборчі дільниці в Гаазі відвідало 12% виборців (у 2012 році – 11,3%), у Бреді явка була на рівні 12,9% (у 2012 році – 12,3%), у Дордрехті прогосувало 15,95% (на минулих виборах – 10,1%). 

    До 11-ї години на острові Амеланд уже віддали свої голоси 35% виборців.

    Загалом, за даними компанії Gemeente Rotterdam, станом на 13:15 (14:15 за Києвом) явка виборців по всій країні становила 29,1%.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні у Нідерландах відбуваються важливі для всього ЄС вибори.

    Правоцентристська партія прем’єр-міністра Марка Рютте конкурує з ультраправою Партією свободи Ґерта Вілдерса за 150 мандатів у парламенті. Це голосування розглядається як випробування для всього Євросоюзу, партія Вілдерса виступає, зокрема, за вихід Нідерландів з ЄС.

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