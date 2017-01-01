Парламентський комітет з нацбезпеки схвалив програму надання житла військовим

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Торги і закупівля житла відбуватимуться через систему ProZorro, для того щоб був повний контроль за вартістю цього житла і щоб зменшити цю вартість у перспективі

На засіданні Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони депутати розглянули можливість впровадження новітніх механізмів забезпечення житлом військовослужбовців та правоохоронців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Представив проект голова правління Державної іпотечної установи Андрій Камуз, суть проекту, за його словами, полягає в тому, що тепер військовослужбовці зможуть оформити іпотеку на житло і після 20 років лізингу отримати його в приватну власність. Замовник – Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ, яке надаватиме локацію і реєстр співробітників, які хочуть використовувати цю програму. Торги і закупівля житла відбуватимуться через систему ProZorro, для того щоб був повний контроль за вартістю цього житла і щоб зменшити цю вартість у перспективі.

Також він додав: «Ця програма не передбачає першого внеску. І, наприклад, якщо військовослужбовця буде передислоковано, то платежі, які вже оплачено, врахують у метрах квадратних, і людина не втратить гроші через девальвацію. Також якщо людина закінчить свою службу або матиме бажання закрити це питання, то отримає кошти, які було виплачено за вартість квартири. У перший рік дії цієї програми можна буде забезпечити 8000 учасників і їхні сім'ї».

Сьогодні держава планує, що квартири отримають військовослужбовці, які стоять у черзі на їх отримання. Процес формування цієї черги не дуже прозорий і він не дає жодних гарантій. Від Міністерства оборони з підтримкою проекту виступив заступник міністра оборони Олег Шевчук: «Ця проблема актуальна не тільки для військовослужбовців Міноборони, а й для всіх структур сил безпеки й оборони. Ми неодноразово казали, що потрібно міняти саму суть механізму. Запропонована програма добровільна. Ми вважаємо, що вона буде суперпопулярною. Вона дасть можливість купувати житло нинішнім працівникам, які прийшли на службу і прекрасно розуміють, що якщо вони зараз входять у цю програму, то через 20 років служби вони мають у власності квартиру».

У Міністерстві внутрішніх справ ініціативу підтримав державний секретар Олексій Тахтай, опісля депутати обговорили представлену програму й одностайно підтримали й ухвалили рішення направити звернення до Кабінету міністрів із проханням підтримати зазначену програму з метою впровадження нових підходів забезпечення житлом українських захисників.