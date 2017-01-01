Партії Макрона бракує кандидатів для парламентських виборів

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Фото: Christian Hartmann/Reuters Макрон

Макрон пообіцяв оголосити імена всіх кандидатів на вибори у 577 виборчих округах країни

У партії новообраного президента Франції Еммануеля Макрона визнали, що вона поки не має достатньої кількості кандидатів для участі у парламентських виборах.

Про це повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що парламентські вибори мають вирішити, чи зможе новий президент Франції «проштовхувати свою програму реформ».

Раніше Макрон пообіцяв оголосити в четвер, 11 травня, імена всіх кандидатів на вибори у 577 виборчих округах країни.

Однак, за кілька годин до офіційної заяви його партія, «La Republique en Marche!» («Вперед Республіка!»), визнала, що є лише 450 кандидатів.

Водночас, видання RFI повідомляє, що Макрон представив 428 кандидатів.

Зазначається, що більше половини з названих кандидатів ніколи не займали державних постів і виборних посад.

Нагадаємо, Конституційна рада Франції затвердила результати президентських виборів і оголосила Еммануеля Макрона обраним президентом Франції.