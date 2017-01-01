Партії можуть спрямовувати держфінансування на підкуп виборців – експерт

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Кошти в рамках державного фінансування партій зараз можуть використовуватись на технології підкупу виборців, заявив глава КВУ

За чинним законом партії можуть спрямовувати державне фінансування на будь-яку статутну діяльність, а під це словосполучення потрапляє фактично будь-що. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Наприклад, окремі партії витрачають величезну суму коштів на брендовану продукцію, друкуючи неймовірними накладами агітки, спецвипуски газет і так далі. Партія «Самопоміч» лише один спецвипуск газети надрукувала накладом 6,5 мільйона екземплярів, у той час як у країні лише близько 15 мільйонів поштових скриньок. Тобто все це нереально розповсюдити, і частина накладу лежить мертвим вантажем на партійних складах», – повідомив Кошель.

Понад те, кошти в рамках державного фінансування зараз (не в період виборів) фактично легально можуть використовуватись на технології підкупу виборців, додав глава КВУ.

«Наприклад, партія може надавати виборцям послуги з перевезення, з медичного обслуговування, організовувати концерти, масові заходи тощо. А в умовах виборчої кампанії це потрапляє під статтю про підкуп», – зазначив він

Кошель пояснює, що логіка законодавця не затискати партії в жорсткі рамки щодо витрат була зрозумілою, але ті виявилися не готовими витрачати мільйони, що на них звалилися, на власний розвиток, а не на рекламу і проїдання.