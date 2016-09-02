Партія Меркель лідирує на виборах у земельний парламент Шлезвіг-Гольштейну

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Фото: Jacob Munk-Stander / Flickr Ангела Меркель

Партія Християнсько-демократичний союз набирає 33 відсотки голосів

На виборах в ландтаг (місцевий представницький законодавчий орган в Германії) в землі Шлезвіг-Гольштейн лідирує Християнсько-демократичний союз на чолі з Даніелем Гюнтером (Daniel Günther). Партія набирає 33 відсотки голосів, повідомляє в неділю, 7 травня, ARD. На другому місці - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) прем'єр-міністра Торстена Альбіг (Thorsten Albig) - у неї 26 відсотків голосів.

«Зелені» набирають 13,5 відсотка, ВДП - 11,5 відсотка, праві популісти з «Альтернативи для Німеччини» (АДГ) - 5,5 відсотка.

Партія датської меншини «Союз виборців Південного Шлезвігу» (SSW) показує результат в 3,5 відсотка, на аналогічному рівні знаходиться партія Лівих, у Партії піратів - 1 відсоток. Інші політичні сили набрали в сумі 2,5 відсотка голосів.

Вибори в Шлезвіг-Гольштейні розглядаються як важлива перевірка настроїв виборців напередодні вересневих виборів в бундестаг ФРН.

Нагадаємо, Християнсько-демократичний союз впевнено перемагає на виборах до земельного парламенту у федеральній землі Саар, які відбулися в неділю, 26 березня.

Християнсько-демократичний союз на федеральному рівні очолює канцлер Германії Ангела Меркель.

Як повідомлялося, Меркель заявила на спільній прес-конференції в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним, що Німеччина виступає за забезпечення доступу України до свого кордону, після чого стане можливим проведення місцевих виборів на Донбасі.

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Джерело: Deutsche Welle