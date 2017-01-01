Партія Меркель перемогла на регіональних виборах

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Канцлер Німеччини, лідер партії Християнсько-демократичний союз Ангела Меркель

Земельні вибори у Північному Рейні Вестфалії називають «малими загальними» або генеральною репетицією голосування 24 вересня під час обрання нового складу Бундестагу

На виборах до земельного парламенту (ландтагу) федеральної німецької землі Північний Рейн - Вестфалія (NRW), які відбулися в неділю, 14 травня, перемагає опозиційна в регіоні партія канцлера Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз на чолі з Арміном Лашетом. За попередніми даними підрахунку голосів, вона отримує 33% голосів, передає інформагенція AFP з посиланням на керівниками земельної виборчої комісії. Водночас правляча в NRW Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) набирає 31,4%.

Також до ландтагу проходять представники Вільної демократичної партії (12,6%), Зелені (6,3%) та правопопулісти з «Альтернативи для Німеччини» (7,3%). Останні вперше отримають представництво у ландтазі NRW.

Натомість подолати 5-відсотковий бар'єр не змогли Ліві, що здобули 4,9% голосів. Вільні демократи покращили свої показники наполовину, «Зелені» ж погіршили майже вдвічі.

Явка становила близько 66%.

Між тим чинна прем'єрка федеральної землі, соціал-демократка Ганнелоре Крафт (Hannelore Kraft), уже подала у відставку з посади як голови земельної організації соціал-демократів, так і віце-голови СДПН. Результат соціал-демократів на вісім відсоткових пунктів гірший за голосування 2012 року. Християнські демократи навпаки додали більше семи відсотків до своїх показників.

Нагадаємо, земельні вибори у Північному Рейні Вестфалії називають «малими загальними» або генеральною репетицією голосування 24 вересня під час обрання нового складу Бундестагу, а відтак і канцлера Німеччини. У минулому розташування політичних сил у Північному Рейні - Вестфалії, де мешкає майже 18 мільйонів виборців, неодноразово ставало моделлю для центрального уряду.

Джерело: DW