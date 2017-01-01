Партія Меркель виграла генеральну репетицію виборів у Бундестаг

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Ангела Меркель

Християнсько-демократичний союз став першим на виборах до ландтагу землі Північний Рейн – Вестфалія, у якому живе чверть німецьких виборців

Вибори до ландтагу - земельного парламенту - найбільш населеної федеральної німецької землі Північний Рейн - Вестфалія (NRW) завершилися о 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом). За дві години до закриття дільниць проголосували 59 відсотків виборців, тоді як загальна явка на минулих виборів до ландтагу в 2012 році становила 59,6 відсотка, повідомляє інформагенція dpa.

На мандати в земельному парламенті претендувала 31 партія. Попередні дані телеканалів ARD та ZDF віддають перемогу партії канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel), Християнсько-демократичному союзу (ХДС) із 34,5 відсотка, на вісім відсотків краще за попередній результат. Правлячі у NRW соціал-демократи (СДПН), ймовірно, поступилися лідерством та отримують 30,5 відсотків голосів, на 8,5 відсотка гірше за показник 2012 року. Також до ландтагу проходять представники Вільної демократичної партії, Зелені та правопопулісти з «Альтернативи для Німеччини». Останні вперше отримають представництво у ландтазі NRW.

Ліві за попередніми даними отримують близько п'яти відсотків - тож невідомо, чи долають вони п'ятивідсотковий бар'єр. «Пірати», які мали фракцію у поточному скликанні, набрали лише близько відсотка.

За площею Північний Рейн - Вестфалія - тільки четверта з 16 федеральних земель ФРН, але за чисельністю населення - перша. Тут проживає майже чверть всіх німецьких виборців - понад 13 мільйонів. Розстановка політичних сил в Північному Рейні - Вестфалії не раз ставала моделлю для центрального уряду.

Земельні вибори в Північному Рейні - Вестфалії називають «малими загальними» або генеральною репетицією голосування 24 вересня, коли в Німеччині обиратимуть новий склад бундестагу, а він після цього - канцлера. Від результату дуелі між Ханнелоре Крафт і Армін Лашетом багато в чому залежать і шанси кандидатів в канцлери Німеччини - голови ХДС Ангели Меркель (Angela Merkel), яка очолює зараз уряд країни, і її соціал-демократичного суперника Мартіна Шульца (Martin Schulz).

Раніше Християнсько-демократичний союз на чолі з Даніелем Гюнтером (Daniel Günther) виграв вибори в ландтаг землі Шлезвіг-Гольштейн.

Джерело: Deutsche Welle