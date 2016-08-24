Партія незалежності Великої Британії буде домагатись обмежити носіння паранджі

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Фото: AP Паранджа

Носіння мусульманських головних уборів, які повністю закривають обличчя жінки, заборонено в деяких країнах Європи

На майбутніх дострокових загальних виборах у Великій Британії Партія незалежності UKIP планує зробити центральним пунктом своєї передвиборної програми вимогу заборони мусульманкам повністю закривати обличчя в публічних місцях. Ідеться про традиційний ісламський одяг і головні убори - хіджаб, нікаб, бурку, паранджу, чадру.

Як очікується, в понеділок лідер UKIP Пол Наттол оприлюднить нову передвиборну програму партії, в якій також буде міститися пропозиція заборонити на території Великобританії закони шаріату.

Крім цього, партія пропонує прийняти закон, який би зобов'язував громадян негайно повідомляти в поліцію про випадки жіночого обрізання, якщо їм стане про це відомо.

Колишній лідер UKIP Найджел Фарадж в 2010 році вже пропонував заборонити хіджаби, але не був підтриманий партією, яка не включила цю вимогу і в свою передвиборчу програму на виборах 2015 року.

Дострокові загальні вибори до парламенту Великобританії відбудуться 8 червня.

Носіння мусульманських головних уборів, які повністю закривають обличчя жінки, заборонено в деяких країнах Європи, включаючи Францію, Бельгію і Болгарію. У ряді країн діють часткові обмеження на носіння такого виду одягу.

Раніше Туреччина в ООН розкритикувала Нідерланди за порушення прав жінок.

Джерело: BBC