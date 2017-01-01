ЗМІ: Партія проросійського мера Риги перемогла на місцевих виборах у Латвії

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Фото: rus.DELFI.lv

Попри перемогу політсила Нілса Ушаковса у порівнянні з попередніми виборами втратила сім мандатів

Коаліція партій «Согласие» і «Честь служити Ризі», яку очолює мер Риги Нілс Ушаковс, забезпечила собі більшість в Ризькій думі. Про це свідчать попередні підсумки виборів. Проте, судячи з попередніх даних, правляча коаліція втратить сім депутатських мандатів, повідомляє портал Delfi.



За підсумками підрахунку голосів на всіх 158 дільницях «Согласие»/ЧСР набирає 50,85% голосів, і це означає, що нинішня коаліція може отримати в думі 32 місця з 60. На виборах 2013 року ця ж коаліція отримала 58,54% голосів і 39 мандатів.

На другому місці коаліція партій Латвійське об'єднання регіонів і «Розвитку Латвії» (13,66%), на третьому - Нова консервативна партія (13,41%). П'ятивідсотковий бар'єр також долають Національне об'єднання (9,24%) і «Єдність» (6,26%). Решта інших партій в Ризьку думу не пройшли.

Примітно, що останнє місце посіли Євроскептики, які вели агресивну кампанію у столиці Латвії, розсилаючи до поштових скриньок мешканців Риги заклики неодмінно прийти на вибори і проголосувати за них.

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Як повідомляв «Главком», Нілс Ушаковс вважається проросійським політиком і чиновником. Його неодноразово переслідували скандали. У 2016 році Центр державної мови Латвії вирішив оштрафував проросійського мера Риги за те, що Ризька дума спілкується російською мовою в соціальних мережах.

У вересні 2014-го року Нілс Ушаковс назвав президента РФ Володимира Путіна найкращим російським президентом для Латвії, чим викликав бурхливу реакцію невдоволення як у Латвії, так і за кордоном.