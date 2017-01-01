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    Партія Терези Мей переможе під час виборів у Британії – опитування

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    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей
    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

    48% опитаних громадян Британії готові віддати власні голоси за Консервативну партію під час виборів 8 червня

    Відповідно до результатів опитування, Консервативна партія прем'єр-міністра Терези Мей переможе на дострокових загальних виборах у Великій Британії

    Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на дані компанії ICM Research. 

    Таким чином, 48% опитаних громадян Британії ладні віддати свої голоси за Консервативну партію під час виборів 8 червня, в той час як за Лейбористську партію хоче проголосувати 28% людей.

    Ліберал-демократична партія може розраховувати на підтримку 10% населення, а Партія незалежності – всього на 6%.

    Нагадаємо, раніше на місцевих виборах у Великій Британії, які відбулися 4 травня, перемогла Консервативна партія, очолювана прем'єр-міністром Терезою Мей.

    18 квітня Мей оголосила про плани провести дострокові загальні вибори у країні. 

    Наступного дня парламентарі Великої Британії прийняли законопроект про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів 8 червня.    

    Джерело: Еспресо ТВ

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