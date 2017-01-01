Партія Яценюка назвала підконтрольний Кремлю сайт в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кремль

Москва продовжує поширювати брехню через підконтрольні медіа в Україні, заявляють у «Народному фронті»

Кремлівська пропаганда послідовно і методично працює над політичним протистоянням в Україні та демонізацією образу Сполучних Штатів. Для цього Кремль і його маріонетки використовують найрізноманітніші «гебешні» засоби. Про це йдеться у заяві «Народного фронту».

Черговим прикладом маніпуляцій «Народний фронт» вважає публікацію на сайті «Страна.ua» матеріалу з назвою «Кто Вы, мистер Кент?». «Це - типовий зразок стилю КДБ, а також псевдожурналістики в манері Russia Today», - зазначають у «НФ».

«Уся публікація пронизана антиамериканською конспірологією про таємний і тотальний вплив США на українську політику. Останніми днями в серії публікацій про скандали довкола НАБУ «Страна.ua» наполегливо проштовхує «американській слід». Усе зводиться до того, що всі дії здійснюються за вказівкою з-за океану. І у звичайних московських традиціях нагадується, що українськими революціями також заправляли «агенти американських спецслужб», - йдеться в заяві «Народного фронту».

У «НФ» переконані, що мета таких дій - сіяти в Україні зневіру у власні сили, переключати увагу з реальних підривних дій на фейк і брехню, посилювати політичне протистояння і водночас поширювати недовіру назовні.

Цій меті підпорядковані дії широкої мережі агентів впливу Москви, зазначають у політсилі.

«Нам усім - політикам, журналістам, громадським активістам - потрібно навчитися розпізнавати цю брехню за її недосказаними зворотами, химерними натяками і припущеннями. Цей ворог небезпечний, бо «вкидаючи» брехню, він розраховує, що його дії ніхто не буде спростовувати. Діючи нижче плінтуса, він поширює цвіль, яка стає отрутою. Але цю брехню треба виявляти і зупиняти її критичним і розумним аналізом», - зазначають у «НФ».

«Що ж стосується емоцій довкола дій Національного антикорупційного бюро України, то представники «Народного фронту» неодноразово заявляли: кожен має займатися своїм. НАБУ повинно забезпечити професійні слідчі дії, підозрювані особи мають право довести свою правоту, суд повинен виносити чесні рішення, а медіа займатися висвітленням об’єктивних фактів», - додають у «Народному фронті».