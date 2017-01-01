Парубій: членство України в НАТО необхідно закріпити на законодавчому рівні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Парубій

Членство України в Альянсі - пріоритет державної зовнішньої політики, наголосив голова Верховної Ради

Членство України в НАТО, як пріоритет державної зовнішньої політики, потрібно визначити на законодавчому рівні.

Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«Після відвідин цього тижня Парламентської Асамблеї НАТО у Тбілісі і за результатами надзвичайно плідного спілкування з нашими союзниками та партнерами з Північно-Атлантичного Альянсу, прийняв рішення, що членство України в НАТО, як пріоритет державної зовнішньої політики, потрібно визначити на законодавчому рівні», - зазначив він.

Парубій додав, що «тому у Верховній Раді України зареєстровано Законопроект 6470, яким ми пропонуємо внести відповідні зміни до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» і до Закону України «Про основи національної безпеки України».

Він також зазначив, що НАТО - це єдина сила в світі, яка «здатна зупинити агресивну путінську Росію».

«Главком» також повідомляв, що протягом місяця Україна і НАТО започаткують Платформу з вивчення досвіду гібридної війни.