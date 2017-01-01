  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Парубій: членство України в НАТО необхідно закріпити на законодавчому рівні

    • Сьогодні, 07:36
    • Розсилка
    Андрій Парубій
    Андрій Парубій

    Членство України в Альянсі - пріоритет державної зовнішньої політики, наголосив голова Верховної Ради

    Членство України в НАТО, як пріоритет державної зовнішньої політики, потрібно визначити на законодавчому рівні.

    Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

    «Після відвідин цього тижня Парламентської Асамблеї НАТО у Тбілісі і за результатами надзвичайно плідного спілкування з нашими союзниками та партнерами з Північно-Атлантичного Альянсу, прийняв рішення, що членство України в НАТО, як пріоритет державної зовнішньої політики, потрібно визначити на законодавчому рівні», - зазначив він.

    Парубій додав, що «тому у Верховній Раді України зареєстровано Законопроект 6470, яким ми пропонуємо внести відповідні зміни до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» і до Закону України «Про основи національної безпеки України».

    Він також зазначив, що НАТО - це єдина сила в світі, яка «здатна зупинити агресивну путінську Росію».

    «Главком» також повідомляв, що протягом місяця Україна і НАТО започаткують Платформу з вивчення досвіду гібридної війни.

    Читайте також
    Андрій Парубій Верховна Рада НАТО закон Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ