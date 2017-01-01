Парубій доручив розслідувати появу в Раді людей у камуфляжі

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Спікер також засудив дії народного депутата Парасюка

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив провести розслідування інциденту, що стався у парламенті напередодні.

Про це він заявив під час ранкового засідання Ради.

Спікер також засудив інцидент за участю народного депутата Володимира Парасюка, який стався цього тижня.

Він наголосив, що через це до парламенту зайшли люди у камуфляжі.

«Вчора відбулося засідання керівників фракцій. Я дав доручення провести розслідування (заведення до парламенту людей у камуфляжі. – Ред.)», – резюмував очільник парламенту.

Нагадаємо, вчора ранкове засідання Верховної Ради, яке розпочалося о 10:33 замість 10:00, тривало лише чотири хвилини. Як відомо, 15 березня до зали Ради без дозволу головуючого зайшли силовики.

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