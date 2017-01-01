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    Парубій може запропонувати кандидата на посаду омбудсмена

    • Сьогодні, 11:11
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    Спікер парламенту Андрій Парубій
    Спікер парламенту Андрій Парубій

    Процедура прийому документів від кандидатів на посаду омбудсмена завершиться наприкінці поточного тижня

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключив, що запропонує кандидата на посаду уповноваженого ВР з прав людини. Про це він заявив у коментарі журналістам.

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    За його словами, наразі є кілька кандидатів на цю посаду, які зібрали на свою підтримку підписи і «подані до профільного комітету». Однак він не уточнив, про кого йдеться.

    На запитання журналістів, чи планує він пропонувати кандидатуру омбудсмена, спікер не виключив, що зробить це.

    Нагадаємо, процедура прийому документів від кандидатів на посаду омбудсмена завершиться наприкінці поточного тижня.

    Зазначимо, 28 квітня цього року закінчився термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

    Читайте також статтю: Битва за омбудсмена. Хто замість Лутковської?

    Джерело: УНН

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