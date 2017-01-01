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    Парубій перервав виступ екс-регіонала російською мовою

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    Андрій Парубій
    Андрій Парубій

    Колишній регіонал Матвієнков виступав російською, розповідаючи про ситуацію з медициною в Маріуполі

    Спікер парламенту Андрій Парубій перервав виступ народного депутата з фракції «Опозиційний балок» Сергія Матвієнкова. Це сталося під час обговорення проекту постанови про проведення парламентських слухань на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє».

    Колишній регіонал Матвієнков виступав російською, розповідаючи про ситуацію з медициною в Маріуполі. «Поки ми сьогодні займаємося мовними спекуляціями ось тут, у цьому залі, наш народ, на жаль, тихо вимирає», - сказав він.

    На цих словах Парубій перервав депутата. «Я прошу, вимкніть мікрофон. Колеги, я хочу наголосити, ще раз наголошую, до мене було звернення щодо мови ведення і чітко зазначено: засідання Верховної Ради та її комітетів і комісій ведуться державною мовою. І написано, що промовець може виступати іншою мовою, якщо переклад його виступу на державну мову забезпечує апарат Верховної Ради України», - сказав він. За його словами, нині не існує механізму забезпечити переклад.

    Сергій Матвієнков - народний депутат України третього, четвертого, п'ятого, сьомого і восьмого скликань. У Раді сьомого скликання входив у фракцію Партії регіонів.

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