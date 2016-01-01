Парубій підписав держбюджет-2017

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Закон про Державний бюджет України на 2017 рік направлено на підпис Президентові

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Державний бюджет України на 2017 рік.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зокрема, у розділі про статус документа зазначено, що закон підписано головою Верховної Ради та направлено на підпис Президентові.

Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, Верховна Рада України прийняла законопроект «Про державний бюджет України на 2017 рік».

За відповідний законопроект проголосували 274 народних депутати, проти - 37, утрималися - 35, не голосували - 22. Всього у голосуванні брали участь 368 нардепів. Як депутати голосували, дивіться тут.