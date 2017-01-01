Парубій підписав скандальні зміни до закону про е-декларування

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Електронне декларування

Зміни розширюють перелік ‎зобов'язаних подавати електронні декларації про ‎майно й доходи на громадських діячів

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис президентові. Про свідчить пункт «Проходження» на сторінці законопроекту на сайті Ради.

Зазначається, що голова парламенту зробив це в понеділок, 27 березня.

Нагадаємо, 23 березня Рада ухвалила законопроект №6172, яким звільнила військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Однак частина депутатів виступила проти закону і спробувала скасувати його. За словами голови антикорупційного комітету Ради Єгора Соболєва, під час ухвалення в закон з голосу було внесено багато правок, які зробили норму суперечливою. Зокрема, зазначив він, закон зобов'язує подавати електронні декларації не тільки чиновників, а й громадські організації з протидії корупції й усіх, хто пов'язаний з ними.

24 березня парламент поставив на голосування постанову про скасування суперечливого закону, але відповідне рішення не набрало достатньої кількості голосів.

Після цього народний депутат від БПП Мустафа Найєм запропонував президентові Петру Порошенку варіант, як виправити ситуацію - негайно внести в закон зміни, які скасують ці поправки.

Посольство США в Україні назвало «кроком назад» відповідні ‎зміни до законодавства.‎

Також із критикою закону виступив комісар ЄС з питань політики сусідства та розширення Йоханнес Ган.