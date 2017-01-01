Парубій підписав закони про мовні квоти та заборону георгіївської стрічки

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Андрій Парубій

Спікер парламенту підписав закон про заборону георгіївської стрічки, яка, за його словами, є «символом ненависті і ворожнечі»

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у сесійній залі підписав закони про заборону георгіївської стрічки та запровадження мовних квот на українському телебаченні.

«Попри спробу заблокувати закон про українську мову на українському телебаченні, цей парламент продемонстрував, що ми – український парламент, і сьогодні я підписую закон, який передбачає обов’язкову частку української мови на загальнонаціональному телебаченні − 75%», – сказав Парубій, підписуючи документ.

Також голова ВР підписав закон про заборону георгіївської стрічки, яка, за його словами, є «символом ненависті і ворожнечі».

«Ці стрічки носять люди, які за війну проти України, які щоденно стріляють в українських громадян і ті, хто ненавидить Україну. Ми ухвалили цей закон цього тижня, і я теж хочу зараз його підписати і роблю це в присутності народних депутатів», – сказав Парубій.

Сьогодні в парламенті – традиційна година уряду.

16 травня Рада заборонила георгіївську стрічку в Україні. 23 травня Рада запровадила мовні квоти на телебаченні.

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