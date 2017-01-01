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    Парубій похвалив роботу уряду Гройсмана

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    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій та прем'єр-міністр Володимир Гройсман
    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій та прем'єр-міністр Володимир Гройсман

    Спікер Ради зазначив, що за рік діяльності уряду Гройсмана ситуація в країні суттєво змінилася

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій позитивно оцінює роботу уряду Володимира Гройсмана.

    Про це Парубій сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради.

    «Я вважаю, що Володимир Борисович очолив уряд у дуже складний період, тоді багато хто характеризував ситуацію в країні як політичну кризу... Мені видається, баланс поєднання реформ, інколи важких і не популярних, з допомогою найменш захищеним верствам населення, це поєднання допомогло стабілізувати ситуацію в країні, ситуацію в економіці і завдяки хорошій комунікації між парламентом і урядом, я можу сказати, що ми змогли забезпечити ефективну роботу парламенту. Тому я роботу уряду Гройсмана оцінюю однозначно як позитивну», - сказав Парубій.

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    Він додав, що за рік діяльності уряду Гройсмана ситуація в країні суттєво змінилася.

    «Ми сьогодні вже не говоримо про політичну кризу, вже навіть припинили розмови про дочасні вибори. Я вважаю, що в цьому у великій мірі заслуга і Гройсмана. Він зумів поєднати одночасно реформи, які не завжди були популярними: ми пригадуємо підняття цін на комунальні послуги, але паралельно і вирішення соціальних проблем - підняття мінімальної зарплати», - додав Парубій.

    Також він додав, що на сьогодні не йдеться про кадрові зміни в уряді.

    «Думаю, на сьогодні команда працює злагоджено. Якщо буде потреба в кадрових змінах, думаю Прем'єр-міністр звернеться до парламенту і ми це питання обговоримо», - сказав Парубій.

     

    Джерело: Укрінформ

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    Кабмін Володимир Гройсман Андрій Парубій
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