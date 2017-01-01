Парубій попередив нардепів: перерва до середини травня не означає канікули
- Сьогодні, 11:29
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Парламент збереться на наступне пленарне засідання після цього пленарного тижня 16 травня
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголосив, що перерва у пленарних засіданнях до середини травня не означатиме канікули, адже народні депутати працюватимуть в комітетах та округах. Про це він сказав на засіданні ВР у середу, 12 квітня.
«У парламенті перерви немає. Є робота в комітетах і робота в округах. А хто планує собі робити канікули, хай звітує перед виборцями за таку свою позицію», - сказав Парубій, відповідаючи на заяву представника Опозиційного блоку щодо необхідності працювати в пленарному режимі з 24 по 28 квітня.
Парубій нагадав, що при формуванні порядку денного сесії регламентний комітет враховував необхідність присутності української делегації на сесії в ПАРЄ в кінці квітня.
Крім того, спікер наголосив, що парламент працює ефективно і дієво.
«Я хочу нагадати, що свого часу місяцями блокували роботу парламенту, коли з кульками тут ходили з підписами НАТО і тепер ці люди будуть виховувати і розповідати, як має працювати парламент», - наголосив Парубій.
Як повідомлялося, парламент збереться на наступне пленарне засідання після цього пленарного тижня 16 травня. У цей період депутати мають працювати в комітетах і округах.
Джерело: Укрінформ