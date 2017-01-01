Парубій попередив нардепів: перерва до середини травня не означає канікули



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій

Парламент збереться на наступне пленарне засідання після цього пленарного тижня 16 травня

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголосив, що перерва у пленарних засіданнях до середини травня не означатиме канікули, адже народні депутати працюватимуть в комітетах та округах. Про це він сказав на засіданні ВР у середу, 12 квітня.

«У парламенті перерви немає. Є робота в комітетах і робота в округах. А хто планує собі робити канікули, хай звітує перед виборцями за таку свою позицію», - сказав Парубій, відповідаючи на заяву представника Опозиційного блоку щодо необхідності працювати в пленарному режимі з 24 по 28 квітня.

Парубій нагадав, що при формуванні порядку денного сесії регламентний комітет враховував необхідність присутності української делегації на сесії в ПАРЄ в кінці квітня.

Крім того, спікер наголосив, що парламент працює ефективно і дієво.

«Я хочу нагадати, що свого часу місяцями блокували роботу парламенту, коли з кульками тут ходили з підписами НАТО і тепер ці люди будуть виховувати і розповідати, як має працювати парламент», - наголосив Парубій.

Як повідомлялося, парламент збереться на наступне пленарне засідання після цього пленарного тижня 16 травня. У цей період депутати мають працювати в комітетах і округах.

Джерело: Укрінформ