Парубій попередив прогульників: кожен пропущений день вираховується із зарплати

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій Фото: Станіслав Груздєв/Главком

За словами голови парламенту, лише за 13 квітня, 84 нардепи не отримають заробітної плати через пропуск пленарного засідання

Народні депутати, які не відвідують пленарні засідання, не отримують за ці дні заробітну платню. Про таке в ефірі «5 каналу» повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«Введено в дію розпорядження, що за кожний пропущений день вираховується із заробітної плати народного депутата. За кожен день, коли він не прибув на пленарне засідання. Це та форма, яка була в моїх силах, і вона діє. Також періодично я опубліковував списки депутатів, які не присутні на сесії», — зазначив Парубій.

Також повідомляється, що 13 квітня, на вечірньому пленарному засіданні у сесійній залі зареєструвалися 366 народних депутатів.

За словами голови парламенту, лише за 13 квітня, 84 нардепи не отримають заробітної плати через пропуск пленарного засідання.

На кінець 2016 року заробітна плата народного депутата становила 14 тис. 473 грн.