Парубій поскаржився на атаки на парламент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спікер стверджує, що певні сили прагнуть дестабілізувати роботу Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що є сценарій дестабілізувати роботу українського парламенту і цього року такі атаки було відчутно. Про це він заявив під час привітаня працівників апарату парламенту з прийдешніми святами, передає прес-служба апарату ВР.

«Рік, що минає, був надзвичайно важким роком для нашої держави, як і останні роки. Але цей - багато в чому був переломним та ключовим для Верховної Ради України. Ми - парламент воюючої держави, і війна, яка ведеться проти нас, відбувається не тільки на фронті», - зазначив Парубій.

Голова ВР зауважив, що є «сценарій дестабілізувати роботу українського парламенту, бо, на думку його авторів, криза в державі повинна починатися в парламенті». «І цього року ми відчували атаки на український парламент», - додав Парубій.

Як повідомлялось, згідно з аналізом громадського руху «Чесно» 100% засідань Верховної Ради у 2016 році відвідали всього 13 депутатів. Ще 21 депутат не з’являвся на роботі через поважні причини, а ще 2 жодного разу не були у сесійній залі.