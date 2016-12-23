Парубій прибув на допит до військової прокуратури

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Парубій зауважив, що його допитуватимуть як свідка

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прибув до військової прокуратури на допит як свідок.

Перед допитом спікер поспілкувався із журналістами.

Він згадав про події 2010 року, коли у парламенті ратифікували угоду між Україною і Російською Федерацією про продовження перебування в Криму російського флоту.

«Бойовики Партії регіонів проривались у наш сектор, зривали жовто-блакитний прапор, щоб проголосувати картками «тушок». Це було не тільки неперсональне голосування, це був злочинний напад на народних депутатів. Це був ключовий злочин. Якщо говорити більш масштабно, з підписанням Харківських угод і розпочалась окупація України. Бо вони забезпечили переведення в український Крим російських військ, які потім стали базою для окупації Росією», – сказав він.

Спікер назвав Харківські угоди злочином, за який повинні відповідати організатори.

Парубій зауважив, що його допитуватимуть як свідка. «Теми обираються правильні», – сказав він про справи в прокуратурі.

«Я не шкодую свого часу, відкладаю всі інші справи, йду і даю свідчення», – зауважив спікер.