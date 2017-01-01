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    Парубій придумав, як примусити нардепів більше працювати

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    Андрій Парубій
    Андрій Парубій

    Парубій хоче скасувати перерву у пленарних засіданнях

    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запропонував внести зміни до законодавства та скасувати перерву у планерних засіданнях з 12:00 до 12:30 у вівторок, середу і четвер. Про це він заявив на засіданні погоджувальної ради в понеділок, 3 квітня.

    Спікер пояснив, що в разі скасування перерви у депутатів буде більше часу «для ухвалення законодавчих актів».

    «Я буду виходити з пропозицією законодавчої ініціативи щодо внесення змін до регламенту та скасування перерви з 12-ї до 12:30 у вівторок, середу та четвер», – сказав Парубій.

    Після цього він запропонував очільникам парламентських комітетів висловитися з цього приводу.

    Як повідомлялося, Андрій Парубій задекларував 537,47 тис. грн доходів за 2016 рік.

    Джерело: УНН

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