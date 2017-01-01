Парубій пропонує закріпити законом необхідність членства України в НАТО

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Андрій Парубій Фото: Главком

Голова парламенту заявив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект 6470, яким пропонується внести зміни до закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» і до закону «Про основи національної безпеки України»

Голова Верховної Ради Андрій Парубій виступив з ініціативою закріпити на законодавчому рівні положення про те, що членство України в НАТО є пріоритетом державної зовнішньої політики.

Як повідомили у прес-службі Верховної Ради, таку думку Андрій Парубій висловив після відвідин минулого тижня Парламентської Асамблеї НАТО у Тбілісі та за «дуже плідними результатами спілкування із союзниками та партнерами з Альянсу».

Також голова парламенту заявив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект 6470, яким пропонується внести зміни до закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» і до закону «Про основи національної безпеки України».

«Нагадаю, що цього року Україна відзначає 20-ліття Хартії про особливе партнерство з НАТО. Ухвалення такого закону - це важливий знак для наших союзників! Я звернувся до фракцій з тим, щоб ухвалити цей закон найближчим часом», - зазначив Парубій.

«НАТО - це гарант безпеки у всьому вільному світі. НАТО - це єдина сила у світі, здатна зупинити агресивну путінську Росію. Україна стане членом НАТО» - додав спікер.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Україна і Грузія мають стати 30-м і 31-м членом НАТО. «Такою я бачу свою мету як політика, і саме тому я вже 10 років займаюся політикою - завжди тільки в пронатівській і проєвропейській команді», - наголосила вона на своїй сторінці у Facebook.

Джерело: УНІАН