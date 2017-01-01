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    Парубій: Рада відклала голосування за омбудсмена

    • Сьогодні, 09:19
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    Погоджувальна рада
    Погоджувальна рада

    Спікер ВРУ Андрій Парубій проводить погоджувальну раду

    Верховна Рада у вівторок не розглядатиме питання щодо призначення уповноваженого ВР з прав людини. Про це під час засідання Погоджувальної ради повідомив голова парламенту Андрій Парубій.

    Він пояснив, що Національне агентство з питань запобігання корупції наразі не завершило спеціальну перевірку кандидатів на цю посаду.

    «Ми сьогодні мали розглядати питання про обрання уповноваженого ВР з прав людини, але я отримав інформацію, що НАЗК ще не завершило спецперевірки щодо всіх кандидатів, тому ми поки не можемо розглядати це питання», - сказав Парубій.

    При цьому він не зазначив, коли завершиться сецперевірка.

    Нагадаємо, обрання омбудсмена було заплановано на 6 червня. Комітет ВР з прав людини допустив до голосування за призначення на посаду уповноваженого ВР з прав людини нардепів Сергія Алєксєєва та Людмилу Денісову та юриста Петра Мамалигу.

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