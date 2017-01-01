Парубій розповів, коли Рада забере у Артеменка мандат

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Андрій Артеменко

Буде рішення Регламентного комітету, і кадрове питання відразу з'явиться в залі

Верховна Рада розгляне питання про позбавлення українського громадянства депутата Андрія Артеменка після відповідного рішення профільного комітету. Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій.

«Буде рішення Регламентного комітету, і кадрове питання відразу з'явиться в залі», - сказав він.

Перед цим голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак наголосив, що парламент має позбавити громадянства депутата Артеменка, «який возив в Америку передачі з Кремля».

За словами Бурбака, громадянин іншої держави не може бути народним депутатом України.

Нагадаємо, 4 травня народний депутат Дмитро Лінько оприлюднив фото указу президента про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка.

Раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка. При цьому на сайті глави держави такий указ досі не оприлюднено.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати у разі підтвердження інформації.

11 травня він звернувся до Вищого адміністративного суду з проханням визнати незаконним і скасувати указ президента Петра Порошенка про позбавлення його українського громадянства.

До позбавлення депутатського мандату Артеменко може відвідувати засідання Верховної Ради: як повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера, припинення громадянства не позбавляє одночасно депутатських повноважень. За його словами, для цього потрібно, аби за це проголосувало 226 депутатів.

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Джерело: Укрінформ