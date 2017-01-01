Парубій розповів про умови виборів на окупованих територіях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото : Уніан Андрій Парубій

Рада не планує розглядати це питання

Доки на окупованих територіях перебувають російські військовослужбовці, організація демократичного процесу там неможлива. Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав під час спільного брифінгу за участі колишнього голови комітету Європарламенту у закордонних справах Елмара Брока та координатора програми Європарламенту з підвищення інституційної спроможності парламенту Пета Кокса, передає УНН.

«Перший пункт, який має бути виконано, – це всеосяжне припинення вогню. Понад те, це має бути довготривале припинення вогню. Але доки там є російські військові, організувати там демократичний процес, а вибори є найвищим рівнем демократичного процесу, вважаю неможливим і неприйнятним», – сказав він.

Також він зауважив, що це питання наразі не стоїть на порядку денному ВРУ.

Як повідомляв «Главком», ЦВК закликала комітети ВР роз’яснити можливість призначення виборів у Донецькій та Луганській областях.