Парубій ввечері збере нараду щодо подій в Раді

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Андрій Парубій

Зустріч голів фракції запланована на 18:30

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у середу збере ще одну нараду з головами фракції щодо інциденту у сесійній залі парламенту.

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань соціальної політики повідомила народний депутат Людмила Денисова.

«Сьогодні о 18:30 відбудеться зустріч усіх голів фракцій з головою Верховної Ради. Зустріч буде щодо подій, які сьогодні були в парламенті», - заявила вона.

Як відомо, 15 березня Парубій скликав нараду голів фракцій.

Нагадаємо, сьогодні до зали засідань парламенту увійшли працівники Нацполіції та Нацгвардії – без дозволу головуючого і після оголошення про закриття ранкової сесії.

Як повідомив нардеп Сергій Лещенко, Ігор «Кононенко завів військових до сесійної зали без запрошення та дозволу Верховної Ради».

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд звернулася до Генеральної прокуратури та СБУ щодо сьогоднішніх подій у парламенті.

Нагадаємо також, що 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост. Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців. Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.

За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.