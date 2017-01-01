  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Парубій збирається до США

    • Сьогодні, 16:37
    • Розсилка
    Голова Верховної Ради Андрій Парубій
    Голова Верховної Ради Андрій Парубій

    У червні планується візит Парубія до США

    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відвідає у червні з візитом Сполучені Штати Америки. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

    «У мене 14 червня планується зустріч зі спікером нижньої палати Полом Райаном. Має відбутися і мій візит у Сполучені Штати Америки», - розповів він.

    Парубій додав, що перебуває в постійному робочому контакті з парламентаріями США, і зараз, за його словами, особливо важливо, у зв'язку з новою адміністрацією, вибудовувати нові контакти. 

    Як підкреслив спікер, для нього важливо налагодити тісну комунікацію між Конгресом США і Верховною Радою України.

    Нагадаємо, Парубій задекларував 537,47 тис. грн доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

    Читайте також
    Андрій Парубій Верховна Рада США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ