Парубій збирається до США

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій

У червні планується візит Парубія до США

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відвідає у червні з візитом Сполучені Штати Америки. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

«У мене 14 червня планується зустріч зі спікером нижньої палати Полом Райаном. Має відбутися і мій візит у Сполучені Штати Америки», - розповів він.

Парубій додав, що перебуває в постійному робочому контакті з парламентаріями США, і зараз, за його словами, особливо важливо, у зв'язку з новою адміністрацією, вибудовувати нові контакти.

Як підкреслив спікер, для нього важливо налагодити тісну комунікацію між Конгресом США і Верховною Радою України.

Нагадаємо, Парубій задекларував 537,47 тис. грн доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування