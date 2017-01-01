Парубій збирається на зустріч з головою Сенату Італії

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Андрій Парубій

Спікер Верховної Ради 4-5 червня зустрінеться з головою Палати депутатів Італії і головою Сенату країни

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 4-5 червня відвідає з візитом Італію.

Про це повідомили у прес-службі апарату Ради.

В ході візиту у Парубія передбачена зустріч з головою Палати депутатів Італії Лаурою Болдріні і головою Сенату П'єтро Грассо.

«Планується підписання головами Верховної Ради України і Палати депутатів Італійської Республіки Меморандуму про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Палатою депутатів Італійської Республіки», - розповіли в прес-службі українського парламенту.

До слова, нещодавно Парубій заявив, що членство України в НАТО необхідно закріпити на законодавчому рівні.