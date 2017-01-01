Парубія закликають позачергово зібрати Раду через ситуацію в Авдіївці

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Як повідомляють ЗМІ, голова Верховної Ради Андрій Парубій перебуває 31 січня у Львові з відпусткою з нагоди свого дня народження

Народний депутат Світлана Заліщук виступила з ініціативою зібрати позачергове засідання парламенту через ситуацію з обстрілами Авдіївки.

Про це депутат написала у Facebook.

«Звертаюся до Андрія Парубія та лідерів фракцій розглянути можливість терміново зібрати парламент на позачергове засідання. Якщо не вдається зібрати кворум, провести раду коаліції в розширеному форматі для розгляду надзвичайної ситуації, яка склалася в Донецькій област», – зазначила Заліщук.

За її словами, Авдіївка – це не просто чергова трагедія.

«Це випробовування міжнародної коаліції на здатність реагувати. Вона послаблена, і наш ворог це використовує. Світ занурений у свої проблеми. І дуже легко закрити очі на те, що відбувається в Україні. Потрібна адекватна відповідь української влади», – наголосила вона.

Як відомо, голова Верховної Ради Андрій Парубій перебуває 31 січня у Львові з відпусткою з нагоди свого дня народження.

Народні депутати зараз на канікулах у перерві між сесіями. Чергова сесія розпочнеться 7 лютого.

Наразі в Авдіївці під Донецьком дуже напружена ситуація. Вранці 29 січня бойовики зробили спробу штурму авдіївської промзони. За даними штабу АТО, вони почали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів, а пізніше – штурм з метою відтіснити українські підрозділи. Сили АТО відбили атаку бойовиків, їм також вдалося захопити опорний пункт противника. Зараз бойові дії тривають.

За інформацією військових, озвученою віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубком, впродовж 29 січня терористичними угрупованнями здійснено 400 обстрілів Авдіївки, а 30 січня – 800.

В Авдіївці оголосили режим надзвичайної ситуації у зв'язку із загостренням ситуації з боку бойовиків і загрозою гуманітарної катастрофи в цьому населеному пункті. Внаслідок обстрілу є поранені серед мирних жителів. Місто залишилося без води, електрики і тепла. Президент Петро Порошенко перервав візит до Німеччини і доручив скликати екстрене засідання Тристоронньої контактної групи.