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    Пасажир у Росії погрожував підірвати літак

    • Сьогодні, 08:36
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    Літак авіакомпанії «Росія»

    Пасажир був переданий поліції після посадки в Пулково

    Пасажир рейсу авіакомпанії «Росія», що прямував з Москви в Калінінград, погрожував підірвати літак

    Про це заявив офіційний представник авіакомпанії «Росія», повідомляє ТАСС. 

    «Пасажир рейсу SV 6127, що слідував за маршрутом Внуково - Калінінград і пішов на запасний аеродром в аеропорт Пулково через складні метеорологічних умови в аеропорту Калінінграда, заявив під час зниження бортпровідникам, що готовий підірвати літак.

    Дана інформація була передана оперативним службам аеропорту Пулково і правоохоронним органам», - каже представник «Росії».

    За його словами, пасажир був переданий поліції після посадки в Пулково. Решта пасажирів рейсу були розміщені в готелях. За попередніми даними, вони будуть перевезені іншим рейсом, коли покращиться погода.

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