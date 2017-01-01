Пасажир у Росії погрожував підірвати літак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак авіакомпанії «Росія»

Пасажир був переданий поліції після посадки в Пулково

Пасажир рейсу авіакомпанії «Росія», що прямував з Москви в Калінінград, погрожував підірвати літак

Про це заявив офіційний представник авіакомпанії «Росія», повідомляє ТАСС.

«Пасажир рейсу SV 6127, що слідував за маршрутом Внуково - Калінінград і пішов на запасний аеродром в аеропорт Пулково через складні метеорологічних умови в аеропорту Калінінграда, заявив під час зниження бортпровідникам, що готовий підірвати літак.

Дана інформація була передана оперативним службам аеропорту Пулково і правоохоронним органам», - каже представник «Росії».

За його словами, пасажир був переданий поліції після посадки в Пулково. Решта пасажирів рейсу були розміщені в готелях. За попередніми даними, вони будуть перевезені іншим рейсом, коли покращиться погода.