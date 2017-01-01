Пашинський показав свою поранену голову після пригод у новорічну ніч (ФОТО)

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Сергій Пашинський

Нардеп прокоментував обставини інциденту, в якому прострелив чоловіку ногу

Народний депутат Сергій Пашинський прокоментував обставини інциденту, внаслідок якого, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

«Хотів би додати ясності в деякі моменти, які викликали великий резонанс, додатково до вже даної мною інформації. Так, я був без охорони. Незаплановано з дружиною вирішили поїхати в кінотеатр «Батерфляй Кантрі». Оскільки це була субота, перед Новим роком я відпустив водія та охорону. Дружина була сама за кермом. Після закінчення сеансу, приблизно о 17:15 ми з’їхали з траси Київ – Одеса в поворот на своє село Хлепча», – написав нардеп.

Крім того, за словами Пашинського, дружина депутата змушена була різко загальмувати перед великим автомобілем без ввімкнених габаритів на темній ділянці дороги. Зброя, яку мав при собі нардеп, дозволена та зареєстрована.

«Я застосував цю зброю лише після удару скляною пляшкою по голові, чому є підтвердження від незалежних свідків. Покази свідків та догляд місця пригоди підтверджують, що я зробив попереджувальний постріл вгору, а другий, вже після удару мене пляшкою, здійснив у ногу нападнику. Пістолет зараз вилучено на відповідну експертизу», – додав народний депутат.

Сергій Пашинський наголосив на тому, що не вживав у той вечір алкоголь, що засвідчили лікарі.

«Ця справа однозначно буде в суді. Закликаю всіх «аналітиків» та «юристів» не робити поспішних висновків та не давати оцінок до суду та результатів розслідування», – зазначив Пашинський.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю.