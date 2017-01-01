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    Пашинський полетів кататися на лижах у Альпи – ЗМІ

    • Вчора, 20:55
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    Пашинський в аеропорту
    Страна
    Пашинський в аеропорту

    Нардепа бачили в міжнародному аеропорту австрійського Інсбрука

    Нардеп Сергій Пашинський, який напередодні Нового року підстрелив людину, 2 січня сів у літак та полетів з України до Альп.

    Про це повідомляє «Страна».

    За інформацією видання, в аеропорту «Бориспіль» 2 січня крім Пашинського було багато відомих пасажирів. Серед них лідер радикалів Олег Ляшко зі своїм кумом та заступником Юрієм Сухіним.

    Пашинського помітили в ЗОД (залі офіційних делегацій). Нардеп сів у літак до Відня (Австрія), а звідти зробив короткий переліт до Інсбруку, стверджують журналісти.

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    Очевидці відправили їм фото, на якому Пашинський в міжнародному аеропорту Інсбрука.

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    За інформацією ЗМІ, переліт з Києва до Інсбруку з пересадкою у Відні коштує близько $300-400 економ-класом. Бізнес-клас обійдеться приблизно в три рази дорожче.

    Інсбрук вважається одним з відомих гірничо-лижних курортів Австрії. Він знаходиться у Східних Альпах.

    В околицях Інсбрука знаходяться декілька зон для катання і спуски різної складності. Номер в готелі тут коштує від €70 до €500 на добу.

    Нагадаємо, 31 грудня на дорозі біля одного з сіл Васильківського району Київської області у Пашинського стався конфлікт з місцевим жителем В'ячеславом Хімікусом. В ході конфлікту депутат вистрілив Хімікусу у стегно з пістолета, але отримав удар пляшкою по голові.

    Прокуратура відкрила кримінальне провадження по справі Пашинського.

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