Пашинський полетів кататися на лижах у Альпи – ЗМІ

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Страна Пашинський в аеропорту

Нардепа бачили в міжнародному аеропорту австрійського Інсбрука

Нардеп Сергій Пашинський, який напередодні Нового року підстрелив людину, 2 січня сів у літак та полетів з України до Альп.

Про це повідомляє «Страна».

За інформацією видання, в аеропорту «Бориспіль» 2 січня крім Пашинського було багато відомих пасажирів. Серед них лідер радикалів Олег Ляшко зі своїм кумом та заступником Юрієм Сухіним.

Пашинського помітили в ЗОД (залі офіційних делегацій). Нардеп сів у літак до Відня (Австрія), а звідти зробив короткий переліт до Інсбруку, стверджують журналісти.

Очевидці відправили їм фото, на якому Пашинський в міжнародному аеропорту Інсбрука.

За інформацією ЗМІ, переліт з Києва до Інсбруку з пересадкою у Відні коштує близько $300-400 економ-класом. Бізнес-клас обійдеться приблизно в три рази дорожче.

Інсбрук вважається одним з відомих гірничо-лижних курортів Австрії. Він знаходиться у Східних Альпах.

В околицях Інсбрука знаходяться декілька зон для катання і спуски різної складності. Номер в готелі тут коштує від €70 до €500 на добу.

Нагадаємо, 31 грудня на дорозі біля одного з сіл Васильківського району Київської області у Пашинського стався конфлікт з місцевим жителем В'ячеславом Хімікусом. В ході конфлікту депутат вистрілив Хімікусу у стегно з пістолета, але отримав удар пляшкою по голові.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження по справі Пашинського.