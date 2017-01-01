Пашинський розповів про подробиці його допиту

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Сергій Пашинський

Дружина та син нардепа також дали згоду на допит

Сьогодні прокуратура допитала народного депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського стосовно інциденту зі стріляниною, і наразі йде оформлення протоколу допиту. Про це сам нардеп повідомив у коментарі журналістам після допиту.

«Слідчі дії ще продовжуються, зараз оформляється протокол допиту. Я видав добровільно все, що потрібно було слідству… Був відеодопит, зараз йде розшифровка на папері... І ще були проведені інші слідчі дії», - розповів Пашинський.

Крім того, він додав, що його дружина та син, які мають хоч якесь відношення до цього інциденту, дали згоду на добровільний допит, і найближчим часом, як тільки організаційно це буде вирішено, це буде зроблено.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Пашинський прибув на допит до ГПУ.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.