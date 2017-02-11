Справа Пашинського: нардеп вимагає перевірити учасників стрілянини на детекторі брехні

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Пашинський кілька разів наголосив, що не змінював свідчень

Нардеп Сергій Пашинський вимагатиме перевірки всіх учасників інциденту з В’ячеславом Хімікусом на детекторі брехні.

Про це він заявив у суботу в ефірі каналу «112 Україна».

«Ми внесли клопотання. Я хочу, щоб усі учасники, починаючи з мене, пройшли детектор брехні. Я буду вимагати, щоб слідство це зробило», – сказав Пашинський.

Він також пояснив, чому спочатку заявляв, що стріляв лежачи, а потім озвучив іншу версію.

«Щодо того, що я сказав, що я стріляв лежачи… Це була новорічна ніч, я не хотів псувати людям свято. Писав це я не зранку, а о 10 вечора, одразу після інциденту. Не хочу, щоб мене хтось жалів, але це був удар пляшкою по голові, це була досить стресова ситуація… І вже коли я зранку почав аналізувати якісь моменти, то я згадав, що я цілився в ногу не лежачи, а зверху вниз», – зазначив нардеп.

Разом з тим, він кілька разів наголосив, що не змінював свідчень.

«У моїх перших показах з місця події нема ніяких розбіжностей», – сказав він.

Як відомо, 31 грудня в лісі біля одного із сіл Васильківського району Київської області Пашинський вистрелив у ногу місцевому жителю В’ячеславу Хімікусу. Під час конфлікту депутат вистрілив йому в стегно з пістолета Glock 19 калібром 9мм, який отримав у подарунок від Авакова.

Сам Пашинський отримав удар пляшкою по голові. Депутат заявляє, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує інше.

Спочатку нардеп стверджував, що стріляв знизу з метою самооборони, оскільки був збитий з ніг. 13 січня, у день перехресного допиту опоненти повідомили, що Пашинський змінив свідчення і заявив, що стріляв зверху.

Адвокат потерпілого у справі Марина Паринова підтвердила УП, що, за її даними, Пашинський змінив свідчення – сказав, що стріляв зверху. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/02/11/pashynskyy_vymagaie_pereviryty_uchasnykiv_strilyanyny_na_detektori_brehni_1042035