Патріарх Філарет помолився за мир в Україні

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Парубій заявив, що не допустить розхитування міжконфесійного миру в Україні

Святійший Патріарх Київський і Всієї Руси-України Філарет помолився за мир в Україні під час Шостого молитовного сніданку за участю керівництва держави.

«Агресор не вгамувався ще і продовжує війну проти братнього українського народу, тому ми помолимось, щоб мир в Україні встановився», - сказав Філарет.

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що він не допустить порушення і розхитування міжконфесійного миру в Україні.

«Як голова Верховної Ради заявляю, що ми не дозволимо розхитати і порушити міжконфесійний мир в Україні через своїх агентів впливу і на різні спроби ворога дамо рішучу відсіч. Я пишаюсь тим, що в українському парламенті існує група депутатів, яка проводить щотижневі зустрічі з вивчення Біблії, і входять до неї представники різних фракцій і груп, які не роз'єднані, а об'єднані спільною метою і дуже надихає, що рік від року кількість учасників молитовного сніданку збільшується», - заявив Парубій.

Він зазначив, що сподівається, що цей Молитовний сніданок ще більше об'єднає Україну, громадян України перед спільними викликами.

Додамо, що в молитві взяли участь народні депутати, міністри та їх заступники, а також поважні іноземні гості.

Нагадаємо, сьогодні у Києві проходить Шостий національний молитовний сніданок.

Парламентські молитовні сніданки є давньою традицією багатьох демократичних країн світу і слугують місцем духовного об'єднання і порозуміння політиків та урядовців. Більше 60 років такі молитовні сніданки проходять в Конгресі США, а також в Європарламенті, у Німеччині, Норвегії та інших країнах.

Торік П'ятий національний молитовний сніданок України відбувся за участі перших осіб держави, народних депутатів України, членів Уряду, депутатів парламентів країн Євросоюзу і США, представників дипломатичних місій, релігійних і громадських організацій.